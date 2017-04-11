Минобороны РФ сообщило о гибели двоих российских военных в Сирии

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Телеканал "Дождь"
вторник, 11 апреля 2017 г. 15:05
Двое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще один ранен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
© AP / Scanpix

В ведомстве пояснили, что военные «подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков».

«Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков», — рассказали в ведомстве.

В результате взрыва мины двое военнослужащих погибли.

«За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики», — заявили в Минобороны, добавив, что военнослужащие представлены к государственным наградам.

Накануне РБК сообщало, что российский военнослужащий по контракту Игорь Завидный погиб в Сирии.

«Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», — рассказал брат военного Евгений Завидный. Он не уточнил имя второго погибшего.

По официальным данным, с начала российской военной операции в Сирии погибли более 30 россиян.

Телеканал "Дождь"
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Двое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще один ранен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
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