Минобороны РФ: российского военного не брали в плен в Луганской области

Виктор Агеев, которой накануне, как сообщала Русская служба «Би-би-си», захватили в плен в Луганской области, не был российским военнослужащим по контракту, сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», — сообщили в Минобороны (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что российский военный Виктор Агеев попал в плен в Луганской области, накануне сообщила Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на собеседников в Минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил страны. По информации источников издания, Агеев был призван на службу в Алтайском крае и потом служил по контракту.

Среди источников информации «Би-би-си» также назвал двух бывших сослуживцев Агеева. Один из них рассказал, что в личной переписке Агеев в ответ на вопрос, не на Украине ли он находится, написал: «Да, на Украине». На уточняющий вопрос, чем он занимается, он написал: «Контрактник. Платят достаточно».

«Би-би-си» также ссылалась на документы Агеева. Издание сообщило, что получило эти фото от источников среди украинских военных. Фото паспорта и военного билета, которые якобы принадлежали Агееву, также опубликовала у себя в фейсбуке журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко.

«На странице номер 2 военного билета Агеева имеется соответствующая запись о том, что данный гражданин уволен в запас в мае 2016 года. Также в военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — ответили на это в Минобороны России.

«Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из ВВС для распространения фейковых разоблачений», — добавили в военном ведомстве.

Мать Агеева Светлана опознала в документах своего сына. По ее словам, он не выходил с ней на связь с конца мая. Она рассказала, что 18 марта 2017 года он подписал контракт, по которому новым местом его службы стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.