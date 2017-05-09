Минобороны РФ прокомментировало сообщение о казни российского военного в Сирии

Ранее ИГ распространило видео, в котором говорится, что был казнен российский «полковник Евгений Петренко». В видео, которое ИГ опубликовало осенью прошлого года, утверждалось, что Петренко внештатно работает в ФСБ.

«Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Там добавили, что осуждают «отдельные СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы» террористических группировок.

Ранее о распространении террористами ИГ видеоролика, где изображена казнь человека, которого называют российским «полковником Евгением Петренко», сообщила организация SITE, которая занимается мониторингом исламистских сайтов. Reuters отмечало, что 12-минутное видео на русском языке содержит кадры казни человека в черном костюме стоящим позади него членом ИГ.

Осенью прошлого года «Исламское государство» распространило видеообращение мужчины, который называет себя Евгением Петренко и говорит, что внештатно работает в ФСБ. Он просит президента России Владимира Путина и руководство ведомства помочь его освобождению. В видео, которое члены ИГ распространили сегодня, 9 мая, мужчину называют «идиотом, который верил, что его государство его не бросит, когда он попадет в плен».