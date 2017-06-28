Минобороны РФ отрицает пленение российского военного на Украине

Министерство обороны России отрицает, что в Луганской области был взят в плен российский военнослужащий Виктор Агеев. Во вторник о захвате Агеева Би-би-си сообщили источники в 93-й бригаде ВСУ и минобороны Украины.

Информацию о том, что Виктор Агеев в марте 2017 года подписал контракт и продолжил службу в Батайске Ростовской области Русской службе Би-би-си подтвердила мать военнослужащего, его бывшие сослуживцы и друзья.

В российском ведомстве утверждают, что Агеев был уволен в запас в мае прошлого года, а на контрактную службу не поступал.

"Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует Интерфакс.

Как утверждают в минобороны, этот вывод можно сделать, внимательно изучив военный билет Агеева.

"На странице номер 2 военного билета Агеева имеется соответствующая запись о том, что данный гражданин уволен в запас в мае 2016 года. Также в военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать", - сказано в сообщении.

По мнению сотрудников минобороны России, именно поэтому в сети не были опубликованы фотографии других страниц военного билета.

Во вторник собеседники Би-би-си в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины сообщили, что в Луганской области попал в плен российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту.

Информацию о том, что Виктор Агеев в марте 2017 года подписал контракт и продолжил службу в Батайске Ростовской области Русской службе Би-би-си подтвердила мать военнослужащего, его бывшие сослуживцы и друзья. В том числе они предоставили в распоряжение Русской службы Би-би-си переписку с Виктором Агеевым, в которой сам пленный военнослужащий подтверждал, что на территорию Украины он попал в качестве контрактника.

Мама Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы также подтвердили Русской службе Би-би-си, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Фото паспорта и военного билета задержанного опубликовала у себя в "Фейсбуке" журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко.

Паспорт выдан местным управлением миграционной службы в мае 2016 года. Военный билет подписан военным комиссаром по Топчихинскому и Калманскому районам Алтайского края Константином Эллером.

О том, что он поступил на контрактную службу, Виктор Агеев сообщил и сам на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" 1 апреля. В соцсети он вел аккаунт не под своей фамилией (подлинность аккаунта подтвердили знакомые Агеева) и состоял там, в частности, в группе "4-я Отдельная Мотострелковая Бригада НМ ЛНР".

Там же, а также под своим именем на своей странице в сети "Одноклассники" он опубликовал в апреле и мае несколько своих фотографий с символикой военной разведки, а также несколько своих фото на позициях с оружием и без опознавательных знаков.

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба Би-би-си, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: "Да, на Украине". А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: "Контрактник. Платят достаточно".