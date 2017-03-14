Минобороны РФ опровергло информацию о спецназе на границе с Ливией

Минобороны заявило, что на египетской границе с Ливией нет российского спецназа, передает «Интерфакс».

Ранее Reuters рассказало о размещении российских военных в Египте на границе с Ливией, сославшись на источники в американских и египетских дипломатических кругах.

О том, что российских военных нет в египетском Сиди-Баррани, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Информацию о спецназе он назвал «вбросами от анонимных источников».По его словам, «особенно часто такие "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике».

«И уж совсем глупо и неприлично в отношении американских спецслужб звучат цитируемые Reuters слова того же "источника", что "разведывательная деятельность США в отношении российских военных осложнена из-за привлечения "контрактников" и "агентов в штатском"», — добавил он.

Как сообщало Reuters, российский спецназ и беспилотники были развернуты в Сиди-Баррани примерно в 100 километрах от границы между Египтом и Ливией. Египетские источники в сфере безопасности рассказали агентству, что речь идет о 22 спецназовцах. Собеседники издания отметили, что целью российских действий может быть поддержка командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, легитимность которого не признает ООН.

Представитель египетской армии Тамер Аль-Рифаи заявил, что на территории страны «нет никаких иностранных солдат». Мохамед Манфур, командир воздушной базы, расположенной около Бенгази, опроверг информацию о том, что силы Хафтара получали военную помощь от российских властей или военных подрядчиков. Он также отметил, что на базах на востоке Ливии российских войск нет.

Ранее стало известно, что российские контрактники из частной военной компании «РСБ-Групп» с конца 2016 года до февраля работали рядом с ливийским Бенгази, занимаясь разминированием промышленного объекта. Глава компании Олег Криницын не стал говорить, кто именно нанял компанию для работы в Ливии, но отметил, что с Минобороны «РСБ-Групп» не сотрудничает. Reuters тогда отмечало, что российские специалисты работали на территории, подконтрольной Хафтару.