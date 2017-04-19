Минобороны РФ назвало лживыми данные о занижении потерь России в Сирии

«Весь текст — абсолютно лживая компиляция слухов, собранных на скорую руку, чтобы отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан Шейхуне», — сказал Конашенков, призвав «остерегаться подделок». Он отметил, что «никаких официальных данных о якобы „потерях в боях за Пальмиру“ не было, никогда не публиковалось и не существует в природе».

Материал Reuters представитель Минобороны также назвал «набором букв для оправдания собственного заголовка». Ни одно из упомянутых в статье Reuters имен, отметил Конашенков, «не принадлежит российским военнослужащим» (цитата по РИА Новости). А материал, по его мнению, «буквально пронизан намеренным запутыванием читателей, когда одно и то же имя то называют „военнослужащим по контракту“, то „заключившим контракт с Минобороны намеником“».

Ранее информационное агентство Reuters сообщило о том, что представители России занижают потери в боях за сирийскую Пальмиру. По данным агентства, за время активных боевых действий (с января по март), связанных возвращением Пальмиры, Россия потеряла 21 военного. Отмечается, что эти цифры в четыре раза превышают официальные данные Минобороны.

В марте Reuters, ссылаясь на друзей и родственников погибших, а также записи в соцсетях, сообщило, что в период с конца января по конец марта в Сирии погибли 18 граждан России. Среди них — офицер Сергей Травин и командир горного разведывательного батальона 37-летний Игорь Ворона. В военном ведомстве их гибель не подтверждали.