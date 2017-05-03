Минобороны РФ критикует доклад HRW о советских бомбах с химоружием в Сирии

Ранее Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, в котором предположила, что во время химической атаки в сирийской провинции Идлиб могли быть применены авиабомбы советского производства. В докладе сказано, что могли использоваться авиабомбы ХАБ-250 или ХАБ-500 советского производства, которые предназначены для проведения химатак с зарином.

"Вынуждены разочаровать сказочников-экспертов из Human Rights Watch. Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что главным доказательством в докладе HRW служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных сил РФ в Москве. "Никаких заливных горловин с колпачками, о которых пишет Human Rights Watch, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе. Боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином", — подчеркнул Конашенков.

"ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы. Только прибытие и работа в Хан-Шейхуне специальной миссии экспертов поможет установить объективную картину происшедшего 4 апреля", — отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков также обратил внимание на то, что после инцидента в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) прошел месяц, однако представители западных стран и эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на месте инцидента так и не побывали.

"Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе. Местные боевики, узнав неделю назад о приглашении Дамаском экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва химического боеприпаса цементным раствором.

На этом фоне появление псевдосенсационного расследования этой самой воронки так называемыми экспертами правозащитной организации Human Rights Watch с обнаружением там, спустя месяц, уже фрагментов советского авиационного боеприпаса ХАБ-250 со следами зарина вряд ли должно удивлять", — резюмировал Конашенков.

Ранее разведка США перехватила переговоры между сирийскими военными и экспертами по химическому оружию, в ходе которых обсуждалась подготовка атаки с применением зарина в сирийской провинции Идлиб. Французская разведка пришла к выводу, что лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы совершили химическую атаку. Приказ об ударе отдавал либо сам президент, либо его ближайшее окружение, считают разведслужбы.

Доклад разведки основан на анализе образцов с места предполагаемой химической атаки, а также анализе крови одной из жертв удара в Хан-Шейхуне. Среди элементов, найденных в образцах, оказался гексамин — "отличительный признак зарина, производимого сирийским правительством".

Сообщения о химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб, стали поступать 4 апреля. Сообщалось о более сотни погибших. Российские власти полагают, что 4 апреля сирийские ВВС нанесли удар по складам, где хранили химоружие террористы.

Предполагаемая химатака в Идлибе стала поводом для ракетного удара США в ночь на 7 апреля по сирийскому правительственному аэродрому "Шайрат" в провинции Хомс.