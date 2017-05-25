Министр культуры РФ отказался комментировать обыски у Серебренникова

Медуза
четверг, 25 мая 2017 г. 12:16
Министр культуры России Владимир Мединский отказался давать комментарии журналистам в связи с обысками у режиссера Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр». Вопрос Мединскому был задан на открытии музейной выставки «Интермузей» в Манеже в Москве.
Vladimiras Medinskis
© RIA/Scanpix

Мединский сказал, что не хочет сейчас говорить об обысках у Серебренникова, поскольку тогда только эти его слова попадут в новости, а о музейной выставке не будут говорить.

«"Интермузей" сам по себе настолько яркое, значительное мероприятие, не хотелось бы перекрывать его другими вопросами», — заявил министр. Ранее он никак не комментировал ситуацию вокруг Серебренникова.

23 мая дома у Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета его театральной компании «Седьмая студия». Серебренников находится в статусе свидетеля по этому делу, бывший гендиректор и главный бухгалтер «Седьмой студии» задержаны, 25 мая в суде будет рассматриваться вопрос об их аресте.

В защиту Серебренникова выступили многие актеры и деятели культуры. Актер Евгений Миронов 24 мая на встрече с президентом Владимиром Путиным передал ему письмо в поддержку Серебренникова.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Министр культуры РФ отказался комментировать обыски у Серебренникова

Vladimiras Medinskis
Министр культуры России Владимир Мединский отказался давать комментарии журналистам в связи с обысками у режиссера Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр». Вопрос Мединскому был задан на открытии музейной выставки «Интермузей» в Манеже в Москве.

МВД РФ не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о Медведеве (2)

МВД РФ не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о Медведеве
Министерство внутренних дел России проверило информацию, изложенную в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), посвященном премьер-министру Дмитрию Медведеву, и не обнаружило нарушений закона.

В России намерены запретить анонимность в мессенджерах (4)

Facebook Messenger programėlė
Внесенные в Госдуму РФ поправки в закон об информации предполагают, что пользователь, не идентифицированный по номеру мобильного телефона, не сможет пользоваться мессенджером и обмениваться сообщениями.

SERB: у полиции нет претензий к активистам в связи с нападением на Навального (6)

SERB: у полиции нет претензий к активистам в связи с нападением на Навального
Полиция не имеет претензий к движению SERB и его участнику, которого оппозиционеры называли человеком, напавшим на политика Алексея Навального с зеленкой. Об этом лидер организации Гоша Тарасевич (настоящее имя - Игорь Бекетов) заявил в эфире "Эха Москвы".

Путин прокомментировал обыски у Серебренникова фразой "Да дураки" (27)

Путин прокомментировал обыски у Серебренникова фразой Да дураки
Президент России Владимир Путин в разговоре с актером Евгением Мироновым назвал дураками тех, кто имеет отношение к обыскам в "Гоголь-центре" и в квартире у режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом говорится в репортаже Андрея Колесникова в газете "Коммерсантъ".
Facebook друзья
Rambler's Top100