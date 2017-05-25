Министр культуры РФ отказался комментировать обыски у Серебренникова

Министр культуры России Владимир Мединский отказался давать комментарии журналистам в связи с обысками у режиссера Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр». Вопрос Мединскому был задан на открытии музейной выставки «Интермузей» в Манеже в Москве.

Мединский сказал, что не хочет сейчас говорить об обысках у Серебренникова, поскольку тогда только эти его слова попадут в новости, а о музейной выставке не будут говорить.

«"Интермузей" сам по себе настолько яркое, значительное мероприятие, не хотелось бы перекрывать его другими вопросами», — заявил министр. Ранее он никак не комментировал ситуацию вокруг Серебренникова.

23 мая дома у Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета его театральной компании «Седьмая студия». Серебренников находится в статусе свидетеля по этому делу, бывший гендиректор и главный бухгалтер «Седьмой студии» задержаны, 25 мая в суде будет рассматриваться вопрос об их аресте.

В защиту Серебренникова выступили многие актеры и деятели культуры. Актер Евгений Миронов 24 мая на встрече с президентом Владимиром Путиным передал ему письмо в поддержку Серебренникова.