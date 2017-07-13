Министр экономики призвал россиян готовиться к нестабильности рубля

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NEWSru.com
четверг, 13 июля 2017 г. 17:35
Населению нужно быть готовым к нестабильности курса рубля. Об этом, как передает РИА "Новости", заявил в четверг глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, выступая на Международном финансовом форуме.
© Sputknik/Scanpix

Режим плавающего курса, в котором рынок существует с конца 2014 года, подразумевает наличие "волатильности", напомнил Орешкин. "Нужно быть к ней готовым, ничего здесь страшного, экстремального нет", - сказал министр. Рубль уже "несколько ослабел", констатировал он также, добавив, что в ближайшее время "давление сохранится", пишет newsru.com

На рубль, объяснил Орешкин, сейчас давит резкое ухудшение показателей платежного баланса России. За апрель-июнь сальдо основных валютных потоков в страну и из нее стало отрицательным - за последний месяц экономика потеряла на 4 млрд долларов больше, чем заработала, а за квартал отток составил 0,3 млрд долларов.

По прогнозам Минэкономразвития курс доллара должен подняться до 68 рублей к концу года, а после выборов-2018 - закрепиться выше 70 рублей.

С начала июня доллар на бирже уже вырос на 3,72 рубля, или 6,6%, а 11 июля достигал рекордной с начала января отметки в 60,99 рубля. Евро подорожал на 5,2 рубля за месяц (8,2%) и почти 10 рублей с середины апреля. Во вторник на этой неделе был зафиксирован курс в 69,8175 рубля - максимальный с конца ноября прошлого года.

NEWSru.com
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