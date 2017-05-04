Минфин России резко сократит покупки валюты

В мае российское министерство финансов купит на бирже в восемь раз меньше иностранной валюты, чем в апреле. Это может укрепить курс рубля.

Ведомство планирует приобрести валюты на сумму 8,5 млрд рублей в период с 10 мая по 6 июня.

Минфин начал регулярно закупать валюту 7 февраля. Это делается для того, чтобы пополнять резервы в периоды относительно высоких цен на энергоносители и в то же время не допускать чрезмерного укрепления рубля.

При цене на нефть российского сорта Urals выше $40 минфин покупает доллары и евро на внутреннем рынке. Когда котировки опустятся ниже указанного порога, ведомство будет продавать валюту. Пока ведомство только покупало валюту. Объемы закупок также завясят от величины нефтегазовых доходов федерального бюджета.

"Фактический объем экспорта газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогнозных оценок", - объясняет Минфин причину сокращения апрельских закупок.

В текущем году рубль в основном укреплялся. Стоимость бивалютной корзины, в которую входят доллары США и евро, с конца 2016 года упала на 4%.

На торгах 4 мая доллар и евро дорожали примерно на 1% к рублю на фоне падения цен на нефть европейского сорта Brent (от него зависит и стоимость Urals) почти на 2% (на 15:30 мск). Обычно падение цен на нефть вызывает удешевление национальной валюты относительно мировых.

Действия минфина вряд ли окажут влияние на курс, сказал агентству РБК экономист российской финансовой группы БКС Владимир Тихомиров.

По его оценке, для достижения укрепляющего эффекта на рубль нужно приобретать валюты на $200-300 млн (примерно 11-17 млрд рублей) ежедневно. В мае - начале июня минфин планирует "забирать" с рынка около 400 млн рублей в день.

Закупки в интересах минфина на Московской бирже проводит Банк России. Валюта приобретается равномерно каждый торговый день месяца. Деньги зачисляются на счета Федерального казначейства в центробанке.

К концу майских праздников общая сумма валютных закупок, проведенных с 7 февраля, должна превысить 250 млрд рублей в валютном эквиваленте.