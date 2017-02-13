Милонова обвинили в экстремизме за слова о предках депутатов

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев направил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности за разжигание ненависти и вражды депутата Госдумы Виталия Милонова, который заявил, что предки двух питерских депутатов варили христиан в котлах и отдавали их на растерзание зверям.

Ковалев, представляющий "Справедливую Россию", опубликовал заявление на своей странице в "Фейсбуке".

Питерский депутат посчитал, что Милонов в своих интервью после крестного хода вокруг Исаакиевского собора, который прошел 12 февраля, "сумел одновременно унизить достоинство православных и иудеев".

Милонов назвал это сообщение пиаром. "Ну как мне на это реагировать? Человек просто попиариться решил", - заявил он Русской службе Би-би-си.

"Алексей Ковалев на крестный ход не пришел, на акцию протеста не пришел. Испугался и там, и там. Вот решил, чтобы о нем поговорили. Я, честное слово, не хочу участвовать в его рекламе", - пояснил депутат Госдумы.

Надежда на экспертизу

В своем заявлении Ковалев отметил несколько заявлений Милонова, которые, по его мнению, оскорбляют верующих.

"Так, Милонов назвал нынешние церковные службы в соборе "крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах", чем унизил достоинство сотен прихожан", - пишет заявитель.

Также Ковалев недоволен тем, что Милонов "назвал крестный ход формой общественного участия православных в возвращении Исаакиевского собора". Петербургский депутат объясняет в заявлении, что в крестном ходу участвовали и верующие, не согласные "с изгнанием из храма действующего музея". Таким образом, Милонов, по мнению Ковалева, приписал им "требования о завладении имуществом".

Ковалев указал и на антисемитские заявления Милонова в адрес депутатов заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского и Максима Резника.

"Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям", - сказал Милонов в беседе с изданием "Мой район".

По мнению Ковалева, Милонов таким образом пытается возбудить ненависть к группе лиц по признаку происхождения, а также унижает достоинство депутатов.

Ковалев также выражает надежду, что в случае возбуждения уголовного дела органами следствия в отношении Милонова будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В прошедшие выходные у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге прошли акции за и против передачи собора в управление Русской православной церкви. Сначала вокруг собора прошел крестный ход, в котором участвовал Милонов, а затем состоялась акция протеста, участники который встали вокруг храма живым кольцом.

10 января администрация Петербурга сообщила, что губернатор Георгий Полтавченко принял решение передать собор в управление Русской православной церкви. Комитет имущественных отношений города издал соответствующее распоряжение в декабре 2016 года. Собор, по распоряжению Полтавченко, будет передан РПЦ к концу 2017 года.

Это решение привело к многочисленным протестам и резкой критике властей города со стороны музейного сообщества. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский попросил патриарха Кирилла отложить передачу Исаакиевского собора РПЦ, учитывая противоречивую реакцию в обществе.