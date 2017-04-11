Миллиардер Усманов подает на Навального в суд, оппозиционер ответил

Российский миллиардер Алишер Усманов заявил, что подал на российского оппозиционера Алексея Навального. Навальный настаивает, что он опирается на документы.

В ночь на 11 апреля агентство ТАСС сообщило, что Алишер Усманов намерен подать в суд на Навального.

"Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", - цитировало агентство слова бизнесмена.

По словам бизнесмена, у Навального нет "морального права" обвинять его, поскольку он ведет свои дела "прозрачно и законно", обеспечивая работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают $100 млн в год.

Навальный прокомментировал заявление Усманова, обвинившего политика в клевете в связи с расследованиями Фонда борьбы с коррупцией.

"Безусловно, я продолжаю обвинять его и опираюсь на документы. Это юридический факт, что он усадьбу на Рублевке стоимость 5 млрд рублей подарил фонду "Соцгоспроект". Есть бумажка из Росреестра, где написано "дарение". Ну не бывает такого, что просто берут и дарят какие-то особняки непонятным фондам. Я считаю, что это взятка", - заявил Навальный в программе "Кактус".

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.

Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники.

В частности, резиденция на Рублевке, которой, по утверждению Навального, пользуется Медведев, была подарена одному из таких фондов человеком по имени Алишер Бурханович Усманов.

Это имя полностью совпадает с именем одного из богатейших бизнесменов России, владельца одного из крупнейших российских горно-металлургических холдингов "Металлоинвест" миллиардера Алишера Усманова.

Медведев прокомментировал расследование Навального спустя месяц после публикации. Он заявил, что за публикацией компромата стоит стремление "вытащить людей на улицы", а сам материал назвал "чушью и какими-то бумажками" и сравнил с компотом.