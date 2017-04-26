Михалков осудил молчание властей по поводу расследования ФБК

«Когда выходит этот фильм Навального про Медведева, невозможно, чтобы власть молчала. Нельзя молчать! Значит нужно сказать что-то. Сказать, что это не мое. Все равно, кто придет сюда — на мое место, будет пользоваться. Да, это признак власти. Но должно быть отвечено», — сказал Михалков.

Он отметил, что «молчание в данном случае выглядит настолько неоднозначно, что вызывает в людях такое сомнение, которое может оправдать им и их детям вот такие выходы на борьбу со строем государственным в стране».

В начале марта ФБК выпустил расследование, в котором сообщалось о том, что Медведев через подставные фонды и доверенных лиц владеет дорогостоящим имуществом — усадьбами, виноградниками и яхтами.

Медведев назвал расследование «чушью». По мнению премьера, его спонсировали частные инвесторы, чтобы «вытащить людей на улицы».

По данным «Левада-центра», 45% россиян в разной степени выступают за отставку Медведева. За прошедший год уровень доверия к нему снизился с 48% до 33%.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что глава правительства «не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных „Левада-центром“ по вполне определенному политическому заказу». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сказал, что Кремлю нужно время для анализа информации. Он связал «волатильность социологических опросов» со сложностью работы правительства.