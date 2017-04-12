МИД России заявил о хакерских атаках на сайт ведомства с серверов из США

По словам Захаровой, компьютеры, которые реализовывали атаку, были зарегистрированы, в частности в штате Калифорния.

"По информации специалистов, сайт МИД России регулярно подвергается атакам с IP-адресов, которые зарегистрированы, — барабанная дробь, — на территории США", — сказала Захарова.

По ее словам, в марте этого года активность ботов существенно возросла — их доля от общего количества посетителей страницы составила 88%.

"Нашим американским партнерам мы бы посоветовали вместо того, чтобы пытаться завалить сайт российского внешнеполитического ведомства, направить энергию в мирное русло", — сказала Захарова.