МИД России заявил о хакерских атаках на сайт ведомства с серверов из США

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Телеканал "Дождь"
среда, 12 апреля 2017 г. 17:15
Сайт МИД России подвергся атакам "ботов", IP-адреса которых зарегистрированы в США. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Maria Zakharova, spokeswoman for the Russian Foreign Ministry
© RIA/Scanpix

По словам Захаровой, компьютеры, которые реализовывали атаку, были зарегистрированы, в частности в штате Калифорния.

"По информации специалистов, сайт МИД России регулярно подвергается атакам с IP-адресов, которые зарегистрированы, — барабанная дробь, — на территории США", — сказала Захарова.

По ее словам, в марте этого года активность ботов существенно возросла — их доля от общего количества посетителей страницы составила 88%.

"Нашим американским партнерам мы бы посоветовали вместо того, чтобы пытаться завалить сайт российского внешнеполитического ведомства, направить энергию в мирное русло", — сказала Захарова.

Телеканал "Дождь"
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