МИД России считает отношения с США крайне напряженными

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Deutsche Welle
вторник, 11 апреля 2017 г. 18:05
МИД РФ считает отношения между Россией и США самыми напряженными с окончания холодной войны. Москва планирует получить в ходе визита Тиллерсона разъяснения по стратегии Вашингтона по Сирии, Йемену, Ливии и КНДР.
© RIA/Scanpix

Накануне визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву российские власти охарактеризовали отношения между двумя странами как крайне напряженные. "Российско-американские отношения переживают самый сложный период с окончания холодной войны, - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном во вторник, 11 апреля.

Тем не менее в Москве рассчитывают на продуктивные переговоры и на то, что "в Вашингтоне согласятся на объективное расследование с привлечением ОЗХО инцидента с химическим отравлением 4 апреля жителей сирийского Хан-Шейхуна", а также надеются услышать о дальнейшей стратегии США по Ливии и Йемену.

В документе выражается озабоченность тем, что Вашингтон может предпринять односторонние силовые действия в отношении КНДР.

В Йемене союзник США Саудовская Аравия вместе с другими арабскими странами Персидского залива борется против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном. В Ливии после свержения Муамара Каддафи в 2011 году так и не удалось добиться стабильности государственной системы. В район Корейского полуострова президент США Дональд Трамп направил ударную группу ВМС в связи с обеспокоенностью ядерной программой Пхеньяна.

Deutsche Welle
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