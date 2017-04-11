МИД России считает отношения с США крайне напряженными

Накануне визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву российские власти охарактеризовали отношения между двумя странами как крайне напряженные. "Российско-американские отношения переживают самый сложный период с окончания холодной войны, - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном во вторник, 11 апреля.

Тем не менее в Москве рассчитывают на продуктивные переговоры и на то, что "в Вашингтоне согласятся на объективное расследование с привлечением ОЗХО инцидента с химическим отравлением 4 апреля жителей сирийского Хан-Шейхуна", а также надеются услышать о дальнейшей стратегии США по Ливии и Йемену.

В документе выражается озабоченность тем, что Вашингтон может предпринять односторонние силовые действия в отношении КНДР.

В Йемене союзник США Саудовская Аравия вместе с другими арабскими странами Персидского залива борется против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном. В Ливии после свержения Муамара Каддафи в 2011 году так и не удалось добиться стабильности государственной системы. В район Корейского полуострова президент США Дональд Трамп направил ударную группу ВМС в связи с обеспокоенностью ядерной программой Пхеньяна.