«Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами, от которых во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности», — указано в сообщении.

Министерство подчеркивает, что произошедшее в России оценили как «откровенно враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию».

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«Этот возмутительный шаг идет в русле фактической экспроприации в декабре прошлого года принадлежащих России загородных дипломатических жилых комплексов около Вашингтона и Нью-Йорка. В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции», — сообщается на сайте МИД.

Накануне в торговом представительстве в Вашингтоне и генконсульстве России в Сан-Франциско прошли обыски. Госдепартамент США уточнил, что это был «осмотр, проведенный для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что российское правительство освободило помещения».

В Госдепе не уточнили, принимало ли ФБР участие в обысках. Однако отвергли информацию об угрозе США взломать входную дверь в представительство в случае, если российская сторона не покинет его добровольно.

О закрытии генконсульства в Сан-Франциско и сокращения членов российской дипмиссии Вашингтоне и Нью-Йорке США объявили 31 августа. России дали двое суток на то, чтобы прекратить работу представительств и освободить занимаемые помещения. По мнению Госдепа, это является ответной мерой на сокращение числа американских дипломатических работников в России, о котором Москва объявила еще в июле. Россия подчеркивала, что приняла решение в качестве контрмеры после одобрения Сенатом США антироссийских санкций.