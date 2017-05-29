МИД России пообещал ответить Эстонии на высылку российских дипломатов

Высылка из Эстонии двух российских дипломатов не останется без ответа, заявили в МИД России.

«Мы уже делали заявление о том, что это провокационный акт эстонских властей, и он не останется без ответа, а в отношениях между государствами, как вы знаете, всегда действует принцип взаимности», — сказал первый замглавы МИД Владимир Титов (цитата по «Интерфаксу»).

В пятницу, 26 мая, власти Эстонии предписали генконсулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну. Им вручили соответствующую ноту. В МИД Эстонии подтвердили информацию о высылке консулов, но отказались комментировать эту ситуацию.

Посол России в Эстонии Александр Петров рассказал местному телеканалу TVN, что Казеннова и Сургаева объявили персонами нон-грата. Они должны покинуть страну до конца мая. Петров добавил, что в дипломатической практике не принято объяснять мотивы такого решения.

В МИД России тогда назвали это решение Таллина «очередным недружественным и ничем не обоснованным актом».