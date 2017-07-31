МИД России подготовит ответ на решение о сносе памятников в Польше

По словам собеседников издания, Россия может ввести персональные санкции против лиц, причастных к разработке закона о декоммунизации, и экономические ограничения, а также вести работу на «всевозможных международных площадках» для привлечения внимания к этой теме.

Собеседник «Известий» называет персональные санкции и понижения уровня сотрудничества в сфере двусторонних отношений наиболее вероятным ответом России.

«Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер», — говорится в комментарии МИД.

В прошлом году доля Польши во внешнеторговом обороте России была равна примерно 2,8%, а товарооборот составил около 13 миллиардов долларов, снизившись по сравнению с годом ранее на 5%, отмечают «Известия».

Ранее с просьбой к президенту ввести санкции против Польши из-за закона о сносе памятников обратились сенаторы.

Закон, уже подписанный главой Польши Анджеем Дудой, подразумевает демонтаж коммунистических памятников и переименование объектов, названия которых связаны с коммунизмом.