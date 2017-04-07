МИД России опубликовал фото "надоевших" ему зарубежных политиков

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bbcrussian.com
пятница, 7 апреля 2017 г. 11:34
Министерство иностранных дел России опубликовало в своем официальном "Твиттере" фотоколлажи с несколькими западными политиками, к которым пририсованы ярко-желтые ярлыки со словом "надоел".
© RIA/Scanpix

Среди этих политиков оказались, в частности, американский сенатор Джон Маккейн, претендовавшая на пост президента США Хиллари Клинтон, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.


Также МИД РФ опубликовал фотографии джихадистов, протестов в Киеве 2014 года, яичницы и картофеля фри, также снабдив их ярлыками "надоело". "Нам тоже многое надоело", - говорится в подписях ко всем коллажам.

Фотоколлажи по стилю напоминают рекламу несанкционированной акции, которую намеревается провести организация Михаила Ходорковского "Открытая Россия". В интернете организация опубликовала плакат с изображением российского президента Владимира Путина с таким же ярко-желтым ярлыком и надписью "Надоел".

Организация также выложила на своем сайте шаблон, при помощи которого каждый желающий мог прикрепить такой ярлык к фотографии любого человека или предмета, который ему надоел.

Российское министерство иностранных дел нередко привлекало внимание интернет-пользователей экстравагантными комментариями.

В частности, после подведения итогов референдума о "брексите" официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что до этого широко обсуждался возможный выход Греции из Еврозоны, получивший в западной прессе название "грексит".

В связи с этим Захарова предположила, что вскоре в обиход войдет универсальный термин для обозначения стран, желающих выйти из Евросоюза или других общеевропейских организаций.

"В целом не удивлюсь, если вместо отдельных страновых терминов типа "Grexit" и "Brexit" скоро появится универсальное понятие "Whoexit?" - заявила она. Эти слова вызвали широкое обсуждение в соцсетях, поскольку не всем предложенный термин показался благозвучным.

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