МИД РФ заявил об исчерпании ресурса санкций против КНДР

«Если судить по тому, как в подобных ситуациях действовали коллеги из США и других западных стран, то, конечно, можно ожидать новых шагов в направлении усиления санкционного режима. Но это не решит проблему. Уже всем очевидно, что ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан», — сказал он.
Рябков сказал, что в Совете Безопасности ООН больше невозможно принимать решения, которые не содержали бы положения о возможном начале военного решения проблемы на Корейском полуострове и положения, которое исключало бы дополнительные односторонние санкции помимо тех, которые принимаются СБ.
По словам чиновника, Москва встревожена тенденцией к эскалации ситуации в КНДР. Рябков заявил, что учения США и Южной Кореи оказали влияние на Пхеньян и могли спровоцировать новый ракетный пуск.
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