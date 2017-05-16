МИД РФ заверил, что Трамп не выдал Лаврову никаких секретов

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала эти утверждения очередным "фейком", следует из ее записи, оставленной на странице в Facebook.

"11 мая (на следующий день после встречи Трампа с Лавровым. - Прим. NEWSru.com) я предупреждала: американские СМИ через пару дней, видимо, планировали выдать "сенсацию" о встрече Лаврова и Трампа", - напомнила она. По мнению Захаровой, американские журналисты также хотели "придать очередному фейку основательности и достоверности", "разукрасив" сообщение "не менее "секретными" фотографиями с прошедшей встречи", пишет newsru.com

"Но эту часть плана информационной кампании мы разрушили, опубликовав фотографии так, как это положено по всем законам профессиональной этики", - добавила представитель МИДа, очевидно имея в виду публикацию фотографий, вызвавшую удивление Белого дома и возмущение американских СМИ (их на встречу не допустили).

Комментарий Захаровой относился в первую очередь к публикации газеты The Washington Post. Накануне она сообщила, что президент США Трамп передал Лаврову совершенно секретную информацию, касающуюся террористической группировки "Исламское государство"*.

Эта информация была предоставлена США неким ближневосточным "партнером" через механизм обмена разведданными, "который считается настолько деликатным, что доступ к деталям не открывается союзникам и крайне ограничен даже внутри американского правительства". По словам чиновников, поступок Трампа поставил под угрозу сотрудничество США "с союзником, имеющим возможность получать информацию о происходящем внутри ИГ*".

Приведенные журналистами сведения оперативно опровергли как госсекретарь Рекс Тиллерсон, так и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. В свою очередь, председатель комитета сената конгресса США по делам вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что президент имеет право делиться совершенно секретной информацией, передает радиостанция KTAR.