МИД РФ заверил, что Трамп не выдал Лаврову никаких секретов

 (10)
NEWSru.com
вторник, 16 мая 2017 г. 15:00
В МИД РФ прокомментировали сообщения американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп поделился секретной информацией с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Maria Zakharova, spokeswoman for the Russian Foreign Ministry
© RIA/Scanpix

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала эти утверждения очередным "фейком", следует из ее записи, оставленной на странице в Facebook.

"11 мая (на следующий день после встречи Трампа с Лавровым. - Прим. NEWSru.com) я предупреждала: американские СМИ через пару дней, видимо, планировали выдать "сенсацию" о встрече Лаврова и Трампа", - напомнила она. По мнению Захаровой, американские журналисты также хотели "придать очередному фейку основательности и достоверности", "разукрасив" сообщение "не менее "секретными" фотографиями с прошедшей встречи", пишет newsru.com

Статьи по теме:
Трамп заявил об "абсолютном праве" делиться информацией с Россией  (7)

"Но эту часть плана информационной кампании мы разрушили, опубликовав фотографии так, как это положено по всем законам профессиональной этики", - добавила представитель МИДа, очевидно имея в виду публикацию фотографий, вызвавшую удивление Белого дома и возмущение американских СМИ (их на встречу не допустили).

Комментарий Захаровой относился в первую очередь к публикации газеты The Washington Post. Накануне она сообщила, что президент США Трамп передал Лаврову совершенно секретную информацию, касающуюся террористической группировки "Исламское государство"*.

Эта информация была предоставлена США неким ближневосточным "партнером" через механизм обмена разведданными, "который считается настолько деликатным, что доступ к деталям не открывается союзникам и крайне ограничен даже внутри американского правительства". По словам чиновников, поступок Трампа поставил под угрозу сотрудничество США "с союзником, имеющим возможность получать информацию о происходящем внутри ИГ*".

Приведенные журналистами сведения оперативно опровергли как госсекретарь Рекс Тиллерсон, так и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. В свою очередь, председатель комитета сената конгресса США по делам вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что президент имеет право делиться совершенно секретной информацией, передает радиостанция KTAR.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

СМИ узнали о письме Роскомандзора с угрозой блокировки Telegram (1)

Pavelas Durovas
Роскомнадзор пригрозил заблокировать мессенджер Telegram в случае, если компания не предоставит данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Кремль назвал новые санкции Киева нарушением права украинцев (2)

Кремль назвал новые санкции Киева нарушением права украинцев
Обновленные санкции Украины против России, предполагающие блокировку ряда российских интернет-ресурсов, в Кремле назвали нарушением права украинцев на получение информации.

МИД РФ заверил, что Трамп не выдал Лаврову никаких секретов (10)

Maria Zakharova, spokeswoman for the Russian Foreign Ministry
В МИД РФ прокомментировали сообщения американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп поделился секретной информацией с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Познер попросил Путина и патриарха Кирилла объяснить, сажают ли в России за атеизм (47)

Vladimiras Pozneris
Популярный российский телеведущий Владимир Познер в эфире "Первого канала" прокомментировал приговор "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому за оскорбление чувств верующих.

РФ входит в число лидеров по репрессиям в отношении правозащитников (22)

Protestas Sankt Peterburge
Правозащитники во всем мире все чаще подвергаются давлению, преследованиям и насилию, сказано в докладе международной неправительственной организации Amnesty International, опубликованном во вторник, 16 мая.
Facebook друзья
Rambler's Top100