МИД РФ: Запада готовит кампанию по срыву ЧМ по футболу в России

«Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. Будут предприниматься очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв», — сказала на брифинге Захарова.

Представитель МИД отметила, что для этого «будут использованы все возможности — информационные, влияние на общественное мнение и будут различные сюрпризы».

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил Р-Спорту, что никто не сможет просто так забрать у России право проведения чемпионата мира — 2018. Он подчеркнул, что турнир застрахован и никто не может его отнять, не заплатив.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.