МИД РФ: Запада готовит кампанию по срыву ЧМ по футболу в России

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Телеканал "Дождь"
четверг, 23 марта 2017 г. 16:25
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад готовит кампанию по срыву чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.
Russian foreign ministry
© RIA/Scanpix

«Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении. Будут предприниматься очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия и по его подготовке. И целью, конечно, будет его срыв», — сказала на брифинге Захарова.

Представитель МИД отметила, что для этого «будут использованы все возможности — информационные, влияние на общественное мнение и будут различные сюрпризы».

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил Р-Спорту, что никто не сможет просто так забрать у России право проведения чемпионата мира — 2018. Он подчеркнул, что турнир застрахован и никто не может его отнять, не заплатив.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Телеканал "Дождь"
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