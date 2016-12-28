МИД РФ: проблема с транспондерами при полетах над Балтикой оказалась надуманной

"Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чем-нибудь, в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию", — отметил он.

По словам Келина, "проблема решена в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) — намечен совершенно конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом и определены точки, по которым должна летать военная авиация с включенными транспондерами".

Он добавил, что российские самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, "но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО".

"Оказалось, что, в общем-то, все это решаемо, и на гражданском уровне. И не нужно городить никаких новых соглашений, договоренностей", — подчеркнул он.

В сентябре НАТО отвергло предложение России по вопросу воздушной безопасности в балтийском регионе, которое предполагает полеты военных самолетов с включенными транспондерами.