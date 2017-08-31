США не должны рассматривать вариант применения военной силы в качестве урегулирования конфликта с Северной Кореей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «Интерфакс».
© Sputnik / Scanpix

Отвечая на вопрос, как Россия отреагирует, если США применит военную силу против КНДР, Захарова зявила: «У меня есть предложение: такого не допускать ни гипотетически, ни теоретически, ни практически». Она заявила, что и ситуация на Корейском полуострове, и риторика сторон конфликта «не может не тревожить».

«Все усилия должны быть направлены на политико-дипломатическое урегулирование ситуации, а не на даже теоретическое обсуждение силового варианта», – считает Захарова.

29 августа КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности. Она вошла в воздушное пространство Японии и упала примерно в 1200 км к востоку от острова Хоккайдо. Власти страны предупредили местных жителей укрыться в убежищах. Глава Северной Кореи назвал этот запуск первым шагом в «военной операции» в Тихом океане и «прелюдией к сдерживанию Гуама».

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны оценивают возможность проведения военной операции против КНДР. Он говорил, что США ответит «огнем и яростью» , если будет существовать угроза от Северной Кореи для территории страны.

Совет безопасности ООН принял заявление, в котором говорится, что действия КНДР несут в себе угрозу не только для Корейского полуострова, но и для всего мирового сообщества. ООН призвала Северную Корею соблюдать требования резолюций.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

МИД РФ призвал не допускать применение военной силы США против КНДР (2)

США не должны рассматривать вариант применения...

ФСБ сообщила о задержании в Москве планировавших теракты 1 сентября

ФСБ РФ задержала в Москве и Московской области двух...

Путин проведет 1-го сентября Всероссийский открытый урок (2)

Президент России Владимир Путин 1 сентября встретится...

Forbes назвал Гагарина, Сталина и Путина самыми влиятельными россиянами столетия (1)

Журнал Forbes составил список ста самых влиятельных...

Алексей Учитель допустил связь нападения на его студию с "Матильдой" (1)

Режиссер Алексей Учитель считает, что нападение на...

TOP новостей

Ответ жалующимся на лето: литовская зима станет неузнаваемой (10)

Литовские зимы станут короче, однако вскоре могут...

Ландсбергис высказал свою позицию по вопросу присоединения к коалиции (16)

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...

Служба спецрасследований допросила главу Lietuvos energija Мисюнаса

Председатель правление и генеральный директор...

Ситуация накаляется: рост цен в Литве ускоряется (90)

Цены на товары и услуги в Литве по-прежнему растут, а...

В Литве планируют ретранслировать три польских телеканала (2)

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы...