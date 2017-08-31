Отвечая на вопрос, как Россия отреагирует, если США применит военную силу против КНДР, Захарова зявила: «У меня есть предложение: такого не допускать ни гипотетически, ни теоретически, ни практически». Она заявила, что и ситуация на Корейском полуострове, и риторика сторон конфликта «не может не тревожить».
«Все усилия должны быть направлены на политико-дипломатическое урегулирование ситуации, а не на даже теоретическое обсуждение силового варианта», – считает Захарова.
29 августа КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности. Она вошла в воздушное пространство Японии и упала примерно в 1200 км к востоку от острова Хоккайдо. Власти страны предупредили местных жителей укрыться в убежищах. Глава Северной Кореи назвал этот запуск первым шагом в «военной операции» в Тихом океане и «прелюдией к сдерживанию Гуама».
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны оценивают возможность проведения военной операции против КНДР. Он говорил, что США ответит «огнем и яростью» , если будет существовать угроза от Северной Кореи для территории страны.
Совет безопасности ООН принял заявление, в котором говорится, что действия КНДР несут в себе угрозу не только для Корейского полуострова, но и для всего мирового сообщества. ООН призвала Северную Корею соблюдать требования резолюций.
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