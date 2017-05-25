МИД РФ пристально следит за саммитом НАТО в Брюсселе

Россия ведет анализ проходящего в Брюсселе саммита НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыли представители 28 государств-членов Североатлантического альянса. По итогам мероприятия, за которым пристально следят в Москве, МИД РФ подготовит заключение, передает РИА "Новости".

"Вы имеете ввиду результаты саммита НАТО, который сейчас проходит? Мы сейчас их анализируем, и будет дана подробная оценка, когда эксперты подготовят заключение по всем этим итогам", - объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что подробный комментарий по саммиту появится на сайте российского внешнеполитического ведомства в ближайшее время.

25 мая в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп. Еще в ходе своей предвыборной кампании он выступал с критикой альянса. Американским избирателям он пообещал добиться роста оборонных расходов стран-членов НАТО и усилить роль альянса в борьбе с терроризмом.

Саммит НАТО в Брюсселе был анонсирован в итоговом коммюнике Варшавского саммита Альянса, состоявшегося менее года назад. Вскоре после вступления Трампа в должность президента глава НАТО Йенс Столтенберг объявил, что предстоящая встреча будет не полномасштабным саммитом, а особой встречей, главной целью которой будет организация визита нового американского лидера.

Итогового коммюнике после саммита в Брюсселе не ожидается. Лидеры лишь планируют принять два доклада: по справедливому распределению финансовых обязательства и по борьбе с терроризмом.