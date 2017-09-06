"Кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", - сказано в сообщении МИД.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова репостнула видео и также заявила, что представители США творят в генконсульстве РФ в Сан-Франциско "беспредел".
31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Решение было принято в ответ на требование Кремля сократить штат дипмиссии США в России более чем на 750 человек.
После этого очевидцы сообщали о том, что над зданием консульства был виден черный дым, но российские дипломаты отказались пускать в здание пожарных. Захарова заявляла, что спецслужбы США провели в здании обыск и назвала происходящее "рейдерским захватом".
Американская сторона утверждает, что провела "осмотр" помещений и это было сделано для того, чтобы убедиться, что в здании не осталось людей, но категорически отрицает проведение обыска. Бывший посол США в России Джон Теффт заметил, что американские власти не выходили за рамки закона при осмотре помещений, которые занимало российское консульство в Сан-Франциско, а сообщения о том, что на представителей российской дипломатической миссии было оказано давление, являются ложными.
Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин заявил, что закрыв консульство и торгпредство, американские власти "грубо нарушили имущественные права России", и Москва намерена обратиться в суд по этому поводу. Путин особенно подчеркнул, что по его мнению, "это делалось в хамской манере".
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