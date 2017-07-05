МИД РФ и Кремль ответили на вопросы насчет украинского пленника Агеева

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NEWSru.com
среда, 5 июля 2017 г. 16:44
Посольство РФ в Киеве активно занимается судьбой россиянина Виктора Агеева, попавшего в плен к украинским силовикам в Луганской области, заявила журналистам в среду, 5 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Russian Foreign Ministry
© A.Didžgalvio nuotr.

Она назвала недостоверными сообщения в СМИ о том, что МИД РФ не занимается судьбой Агеева, а также заявления ряда общественных деятелей и политиков на эту тему, в том числе представителей партии "Яблоко", передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил журналистам в этот же день, что Россия сделает все необходимое для защиты интересов своих граждан, попавших в плен на Украине. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, рассматривается ли возможность обмена пленными с Украиной.

30 июня Песков сказал, что власти РФ примут меры для защиты всех законных прав Агеева. Отвечая тогда на вопрос о том, является ли пленение Агеева в преддверии первой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа доказательством российского военного присутствия на востоке Украины, Песков сказал, что не думает, что "эта тема имеет какое-то отношение к встрече с Трампом". Дальнейшие вопросы он переадресовал к Министерству обороны РФ.

О пленении Агеева стало известно 27 июня. В тот день Русская служба ВВС сообщила, что российский военнослужащий Виктор Агеев 1995 года рождения, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, 24 июня попал в плен в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения между 93-й отдельной механизированной бригадой Вооруженных сил Украины и разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса ЛНР.

В Минобороны РФ заявили, что Агеев "никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ". По данным Минобороны РФ, Агеев проходил срочную службу и был уволен в запас в мае 2016 года. В ЛНР заявили, что попавший в украинский плен Агеев был "военнослужащим Народной милиции" самопровозглашенной республики, добровольно вступив в ее ряды.

Однако мать пленника Светлана Агеева это опровергла в своем обращении в алтайское отделение партии "Яблоко". По ее словам, ее сын подписал контракт 18 марта 2017 года и новым местом его службы стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ. Позднее Агеева записала видеообращение к Путину, министру обороны России Сергею Шойгу и главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой помочь ей разобраться в ситуации с ее сыном.

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