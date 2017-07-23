МИД Германии: ситуация с Siemens может привести к напряжению в отношениях с Россией

Как сообщает МИД Германии, ситуация с предполагаемой поставкой турбин немецкой компании в Крым может привести «к напряжению в отношениях» между странами.

Власти ФРГ предупредили Россию, что такое «крупное нарушение санкций» повредит международным отношениям, отметили в пресс-службе.

Ранее российский телеканал «360» опубликовал материал под названием: «Siemens заморозил сотрудничество с Россией. Зато помогал фашистам сжигать евреев». В статье говорилось о том, что немецкая компания «стала забывать, как в свое время сотрудничала с нацистами, получая бесплатную рабочую силу, состоящую из узников концлагерей и военнопленных».

Журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писал, что президент России Владимир Путин обещал не допустить поставку в Крым четырех газовых турбин Siemens. Обещание, как пишет издание, было сделано в прошлом году на встрече с вице-канцлером ФРГ Зигмаром Габриэлем, который тогда был министром экономики и энергетики. Источник утверждал, что после встречи власти ФРГ позвонили руководству немецкого концерна и проинформировали их об обещании президента России.

Официально в ФРГ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Немецкая компания заявила о прекращении поставок оборудования государственным компаниям в России 21 июля. Siemens заявил о наличии подтверждения поставок в Крым турбин их производства в обход санкций ЕС, направленных против Крыма.

Ранее компания подала в суд три иска в отношении России, детали и причины судебного разбирательства не уточнялись. Иски были направлены против российских компаний ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» (ТПЭ) и ООО «Сименс технологии газовых турбин». Как сообщали источники Reuters, причиной была поставка турбин немецкого концерна в Крым.

Впервые о поставке турбин Siemens в Крым сообщил Reuters в 2016 году. После публикации материала немецкая компания начала расследование.