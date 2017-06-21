МГУ вошел в сотню лучших европейских вузов

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Телеканал "Дождь"
среда, 21 июня 2017 г. 12:00
Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 лучших европейских вузов. Об этом свидетельствует рейтинг университетов, составленный Times Higher Education (THE). МГУ занял в списке 93-е место.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Эту позицию московский вуз разделил с Ньюкаслским университетом в Великобритании. Другие российские вузы в топ-100 рейтинга не попали. Однако в финальный список из 400 европейских университетов вошли 23 российских вуза.

Выше всех в рейтинге, помимо МГУ, оказались Московский физико-технический институт (МФТИ) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Они получили ориентировочные места в рейтинге: МФТИ — 151-160, ИТМО — 191-200.

Лидерами образовательного рейтинга европейских вузов по версии THE стали британские вузы — Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона.

В начале июня стало известно, что МГУ попал в сотню лучших университетов мира по версии британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS). В списке из 959 вузов вошли 24 российских университета.

Телеканал "Дождь"
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