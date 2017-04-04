Метро Санкт-Петербурга возобновило работу после взрыва

Метро Санкт-Петербурга утром 4 апреля возобновило работу в полном объеме после взрыва, сообщает администрация губернатора.

"Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до 10 часов утра продолжится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М (60 автобусов, от станции "Петроградская" до станции "Московская").

В понедельник в 14:30 в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.

Позднее на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено самодельное взрывное устройство, его удалось обезвредить.

Вскоре после взрыва метро Санкт-Петербурга было полностью закрыто, по всему городу были введены усиленные меры безопасности.

Наземный транспорт до конца дня по распоряжению властей работал бесплатно, как и некоторые службы такси.

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