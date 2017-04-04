Метро Санкт-Петербурга возобновило работу после проверок

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bbcrussian.com
вторник, 4 апреля 2017 г. 18:13
Петербургский метрополитен возобновляет работу в обычном режиме, после того как несколько станций были закрыты для проверок.
Teroro aktas Sankt Peterburge
© AFP / Scanpix

"Все станции метрополитена и тоннели проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. С 13-45 метро работает в обычном режиме", - сообщили в метрополитене.

Утром во вторник метро возобновило работу, прерванную после взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в понедельник днем.

Однако уже к середине дня власти вынуждены были закрыть крупнейший пересадочный узел в метро Петербурга "Сенная площадь" - "Спасская" - "Садовая площадь", а также несколько станций второй линии метрополитена для проверки станций и тоннелей.

По последним данным, в результате взрыва в понедельник погибли 14 человек, еще почти 50 пострадавших находятся в больнице.

Вскоре после взрыва на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство - по предварительной информации, самодельное, но большей мощности, чем то, что сработало в вагоне.

Обеспечение безопасности метрополитена в Санкт-Петербурге нуждается в проверке, в том числе и в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено после взрыва, заявил журналистам во втоврник губернатор Георгий Полтавченко. Как отметил чиновник, ежегодно на станциях метрополитена около 30-40 тысяч граждан "досматриваются дополнительно".

По его словам, ежегодно изымается достаточно большое количество огнестрельного оружия. Численность изымаемого оружия Полтавченко оценил в "несколько десятков и даже сотен единиц".

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