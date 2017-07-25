"Мемориал" сообщил об исчезнувших чеченцах, которых предположительно расстреляли

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Deutsche Welle
вторник, 25 июля 2017 г. 08:56
Правозащитники подтвердили задержание 13 человек в Чечне, которые, по данным "Новой газеты", позже были "спонтанно" расстреляны в Грозном.
Ramzanas Kadyrovas
© RIA/Scanpix

Правозащитный центр "Мемориал" подтвердил задержание в Чечне 13 человек, которые, по данным "Новой газеты", позже были расстреляны. Они были задержаны 17-18 декабря 2016 года или в январе 2017 года, сообщается на сайте организации в понедельник, 24 июня.

Судьба и местонахождение 9 из них остается неизвестной их родственникам, соседям и знакомым. Еще об одном родственникам неофициально сообщили, что он "умер от сердечного приступа", сообщают правозащитники. Еще о 3 в правозащитном центре пока не располагают никакими дополнительными сведениями.

"Эта информация косвенно подтверждает сообщение "Новой газеты" о бессудной казни. Единственный способ убедительно опровергнуть такие подозрения — предъявить всех этих людей живыми", — сказано в сообщении "Мемориала".

Список 27 человек, предположительно расстрелянных в Грозном "Новая газета" опубликовала 9 июля. По ее информации, они были "спонтанно" расстреляны в ночь на 26 января 2017 года в Грозном после задержания полицией.

"Эти люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций, проведенных в Чечне после 17 декабря 2016 года. Им не предъявлялось никаких официальных обвинений. В отношении этих людей, как, собственно, и в случае с геями, скорее всего, было принято решение о ликвидации", — сообщало издание.

По данным газеты, речь может идти о 56 жителях республики.

Deutsche Welle
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