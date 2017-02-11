Мемориал Немцову убрали ночью с Большого Москворецкого моста

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Gazeta.ru
суббота, 11 февраля 2017 г. 17:10
Дежурный мемориала памяти политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту Григорий Симаков сообщил, что в ночь на 11 февраля мемориал был разграблен муниципальными сотрудниками, сообщает «ОВД-Инфо».
B. Nemcovo nužudymo vieta
© Reuters/Scanpix

По его словам, сотрудники «Гормоста» с применением силы к дежурным очистили территорию мемориала.

После того как дежурные пошли в сторону ОВД Китай-город, чтобы сообщить о произошедшем, их встретил автомобиль одного из сотрудников «Гормоста» Дмитрия Зайцева.

Из автомобиля с криками «Забирайте» выбросили часть личных вещей, которые унесли с мемориала на мосту.

На Большой Москворецкий мост в Москве регулярно приходят работники муниципальных служб и убирают вещи, которые люди приносят к мемориалу памяти Бориса Немцова. Мемориал создан на месте, где политик был убит.

Gazeta.ru
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B. Nemcovo nužudymo vieta
Дежурный мемориала памяти политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту Григорий Симаков сообщил, что в ночь на 11 февраля мемориал был разграблен муниципальными сотрудниками, сообщает «ОВД-Инфо».

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