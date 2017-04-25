Медведев заявил о недопустимости "узкополитического подхода к культуре"

«Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что «узкополитический подход к культуре в нормальном современном обществе просто недопустим» и чиновники не должны указывать художникам как им работать.

«Если мы снова не хотим вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, то нам всем это нужно учитывать, в том числе чиновникам, политикам. Вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать», — считает Медведев.

Ранее депутат Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы по фильму Алексея Учителя «Матильда». Как рассказывала парламентарий, экспертная комиссия пришли к выводу, что созданный в картине образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан».

Учитель, в свою очередь, обратился с жалобой в комиссию Госдумы по этике, указав, что в действиях Поклонской «возможно усматриваются нарушения правил депутатской этики». В комиссии нарушений в том, что Поклонская обратилась к Генпрокуратуру с жалобой на фильм, не нашли.

Ранее министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию вокруг фильма «Матильда», сказал: «Как диктат, вакханалия демократии полная». «Как можно судить фильм, который никто не видел?», — добавил министр.