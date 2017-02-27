Медведев заявил, что в России справились с безработицей

«Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей» — сказал Медведев, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Премьер-министр, впрочем, признал, что ближайшие пять лет на рынке труда будет непростыми, но связано это, по его словам, будет не с безработицей, а с дефицитом квалифицированных кадров. Медведев объяснил это демографическим провалом 90-х годов.

Также он добавил, что в плане действий правительства на ближайшие восемь лет, который сейчас обсуждается, ряд мер по эффективному использованию имеющихся трудовых ресурсов и привлечению зарубежных специалистов.

По данным Росстата, общая численность безработных в России в январе выросла по сравнению с декабрем прошлого года на 185 тыс. человек и составила 4 млн 288 тыс. человек или 5,6% экономически активного населения.