Медведев заявил, что в России справились с безработицей

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 27 февраля 2017 г. 16:10
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ситуацию на рынке труда в стране стабильной, отметив, что безработицы больше нет, передает «Интерфакс».
Dmitrijus Medvedevas, Vladimiras Putinas
© AFP/Scanpix

«Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей» — сказал Медведев, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Премьер-министр, впрочем, признал, что ближайшие пять лет на рынке труда будет непростыми, но связано это, по его словам, будет не с безработицей, а с дефицитом квалифицированных кадров. Медведев объяснил это демографическим провалом 90-х годов.

Также он добавил, что в плане действий правительства на ближайшие восемь лет, который сейчас обсуждается, ряд мер по эффективному использованию имеющихся трудовых ресурсов и привлечению зарубежных специалистов.

По данным Росстата, общая численность безработных в России в январе выросла по сравнению с декабрем прошлого года на 185 тыс. человек и составила 4 млн 288 тыс. человек или 5,6% экономически активного населения.

Телеканал "Дождь"
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Россия

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