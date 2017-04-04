Медведев впервые отреагировал на расследование Навального

 (40)
bbcrussian.com
вторник, 4 апреля 2017 г. 18:30
Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые ответил на подозрения в коррупции, озвученные Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального более месяца назад.
Dmitry Medvedev
© Scanpix nuotr.

"Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели", - цитирует Медведева агентство ТАСС.

Он заявил, что за публикацией компромата стоит стремление "вытащить людей на улицы", а сам материал назвал "чушью и какими-то бумажками" и сравнил с компотом.

"Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей, и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его", - сказал Медведев.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.

Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми якобы руководят его однокурсники.

Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании. Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова в ответ заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер.

"Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно", - сказала она.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Дадина допросили по делу о призывах к массовым беспорядкам (2)

Дадина допросили по делу о призывах к массовым беспорядкам
Следствие допросило активиста Ильдара Дадина в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам в Москве, передает ТАСС.

Медведев впервые отреагировал на расследование Навального (40)

Dmitry Medvedev
Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые ответил на подозрения в коррупции, озвученные Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального более месяца назад.

Метро Санкт-Петербурга возобновило работу после проверок (1)

Teroro aktas Sankt Peterburge
Петербургский метрополитен возобновляет работу в обычном режиме, после того как несколько станций были закрыты для проверок.

Следcтвие: установлена личность предполагаемого смертника в метро (15)

Следcтвие: установлена личность предполагаемого смертника в метро
Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга мог привести в действие один из пассажиров, его личность установлена, заявили в Следственном комитете России.

Теракт в Петербурге устроил террорист-смертник. Что известно на данный момент (7)

Теракт в Петербурге устроил террорист-смертник. Что известно на данный момент
3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, 51 получил ранения. Граждан и жителей Латвии среди них не было. По последней информации, теракт совершил смертник — гражданин России, выходец из Киргизии. Портал DELFI обобщил информацию, известную на данный момент.
Facebook друзья
Rambler's Top100