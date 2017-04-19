Медведев в Госдуме не стал комментировать "лживые продукты политических проходимцев"

О "нападках" Навального на Медведева спросил член фракции КПРФ Николай Коломейцев, хотя накануне стало известно, что коммунисты не будут поднимать этот вопрос. Он упомянул фамилию оппозиционера среди прочих тем, касающихся системы "Платон" и политики ЦБ.

"Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев", - заявил премьер.

"И считаю, что уважаемая мною Коммунистическая партия должна от этого воздерживаться", - добавил Медведев.

Накануне во фракции КПРФ заявили Би-би-си, что во время ежегодного отчета премьера перед Госдумой не будут задавать вопрос о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Навального.

"Для нас Навальный - тема, что ли?" - говорил во вторник тот же Коломейцев корресподенту Русской службы Би-би-си.

Депутат Коломейцев объяснял, что много депутатов от КПРФ собиралось задавать вопросы премьеру, и "видимо", те пятеро, которым фракция решила предоставить такую возможность, подали заявки раньше коммуниста Валерия Рашкина.

Именно член фракции КПРФ Рашкин ранее призывал провести проверку по фактам, изложенным в расследовании фонда Навального.

"Ну а чего мы должны Навального пропагандировать? Нам есть, что спросить. Кто такой Навальный?" - говорил накануне депутат-коммунист Владимир Кашин.

После того, как коммунист Коломейцев все-же задал вопрос о расследовании Навального, секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев заявил Русской службе Би-би-си: "КПРФ - самостоятельная партия и самостоятельно определяет, какие вопросы задавать, а какие нет".

По словам Соловьева, в обществе есть потребность в ответе Медведева на расследование Навального. "И если такой вопрос задали Медведеву от имени партии, значит, он был согласован на заседании фракции", - добавил Солоьвев.