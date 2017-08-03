Медведев: США объявили России полноценную торговую войну

"Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона — Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия конгресса", — отметил он.

По словам Медведева, таким образом, отношения между Россией и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента.

"Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности. Отказ от решения важнейших международных проблем", — заявил российский президент.

Также Медведев заявил, что введением новых санкций США объявили полноценную торговую войну.