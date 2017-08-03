Медведев: США объявили России полноценную торговую войну

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Gazeta.ru
четверг, 3 августа 2017 г. 09:12
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкционный режим в отношении России будет сохраняться десятилетиями. Об этом он написал в своем Facebook.
Vladimiras Šamanovas, Dmitrijus Medvedevas
© AFP/Scanpix

"Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона — Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия конгресса", — отметил он.

По словам Медведева, таким образом, отношения между Россией и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента.

"Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности. Отказ от решения важнейших международных проблем", — заявил российский президент.

Также Медведев заявил, что введением новых санкций США объявили полноценную торговую войну.

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