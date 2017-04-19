Медведев: расследование Навального - продукт политических проходимцев

О "нападках" Навального на Медведева спросил член фракции КПРФ Николай Коломейцев, хотя накануне стало известно, что коммунисты не будут поднимать этот вопрос. Он упомянул фамилию оппозиционера среди прочих тем, касающихся системы "Платон" и политики ЦБ.

"Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев", - заявил премьер.

"И считаю, что уважаемая мною Коммунистическая партия должна от этого воздерживаться", - добавил Медведев.

Накануне во фракции КПРФ заявили Би-би-си, что во время ежегодного отчета премьера перед Госдумой не будут задавать вопрос о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Навального.

"Для нас Навальный - тема, что ли?" - говорил во вторник тот же Коломейцев корресподенту Русской службы Би-би-си.

Депутат Коломейцев объяснял, что много депутатов от КПРФ собиралось задавать вопросы премьеру, и "видимо", те пятеро, которым фракция решила предоставить такую возможность, подали заявки раньше коммуниста Валерия Рашкина.

Именно член фракции КПРФ Рашкин ранее призывал провести проверку по фактам, изложенным в расследовании фонда Навального.

"Ну а чего мы должны Навального пропагандировать? Нам есть, что спросить. Кто такой Навальный?" - говорил накануне депутат-коммунист Владимир Кашин.

После того, как коммунист Коломейцев все-же задал вопрос о расследовании Навального, секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев заявил Русской службе Би-би-си: "КПРФ - самостоятельная партия и самостоятельно определяет, какие вопросы задавать, а какие нет".

По словам Соловьева, в обществе есть потребность в ответе Медведева на расследование Навального. "И если такой вопрос задали Медведеву от имени партии, значит, он был согласован на заседании фракции", - добавил Солоьвев.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем выступлении обвинил Коломейцева в пиаре. "Вы, Коломейцев, упомянули этого афериста, теперь вся пресса это обыгрывает, а не нас с вами", - заявил он, указав рукой на членов правительства и депутатов.

Отчет правительства в среду, 19 апреля, последний для правительства в нынешнем составе. После выборов президента в марте 2018 года избранный президент сформирует новое правительство.

Медведев второй раз отвечает на расследование и фильм Навального. Впервые он это сделал на встрече с работникам предприятия "Тамбовский бекон" в начале апреля. Тогда он тоже назвал расследование ФБК "продуктом".

"Делается все по принципу "компота": берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его", - говорил Медведев.

В начале марта ФБК Навального опубликовал расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Медведевым. Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова в тот же день заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер.

В прошлом году Навальный заявил о планах баллотироваться в президенты России в 2018 году.