Медведев рассказал, что делал в день массовых акций протеста

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bbcrussian.com
понедельник, 27 марта 2017 г. 09:12
Премьер Дмитрий Медведев рассказал в воскресенье вечером, как прошел его день. В воскресенье по всей России прошли акции под лозунгом борьбы с коррупцией. Поводом стало расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Медведевым.
Vladimiras Šamanovas, Dmitrijus Medvedevas
© AFP/Scanpix

Медведев ответил на вопрос пользователя под ником @ispiridonoff, который тот задал в "Инстаграме": "Привет! Как день?"

"Неплохо, на лыжах покатался", - ответил глава правительства.

Вопрос премьеру задали в комментариях под последней фотографией, опубликованной в его аккаунте. Фото тюльпанов с подписью "С праздником весны, дорогие женщины! Счастья и любви!" премьер выложил 8 марта, в международный женский день.

На странице пользователя @ispiridonoff в "инстаграме" опубликована фотография митинга против коррупции в Перми.

В воскресенье 26 марта в стране прошли акции под лозунгом борьбы с коррупцией, организованные по призыву оппозиционера Алексея Навального. В Москве полиция оценила численность митингующих на Тверской в 8 тысяч человек. Оппозиция заявила о 25-30 тысячах.

На акции в столице задержали более 900 человек: больше, чем во время протеста на Болотной площади в 2012 году. В автозаки попали и несовершеннолетние. Активисты утверждают, что половина задержанных до сих пор находятся в разных столичных ОВД.

Поводом для протеста стало расследование фонда Навального о недвижимости и имуществе, которые якобы связаны с Медведевым.

В расследовании говорилось, что премьер владеет этими активами, управляя ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники.

Фонд Навального обнаружил среди активов премьера виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании, а также дома и усадьбы.

Пресс-секретарь российского премьера заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер. Она не стала комментировать расследования, указав на политические амбиции Навального и судебные приговоры, вынесенные оппозиционеру.

Медведев же ранее заблокировал Навального в "Инстаграме".

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