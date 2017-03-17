Медведев пропустил заседание Совбеза России



Список участников заседания озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — Медведева в нем не было, передает корреспондент Дождя.

По словам Пескова, на заседании присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совебеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.

На вопрос Дождя, не связано ли отсутствие премьера с проблемами со здоровьем, Песков ответил, что не располагает такой информацией и что отсутствие вызвано графиком главы правительства.

«Я не могу сказать вам про здоровье», — сказал он, адресовав вопрос пресс-секретарю премьера Наталье Тимаковой. При этом Песков подчеркнул, что премьер не всегда присутствует на заседании Совета Безопасности.

О болезни премьер-министра Дмитрия Медведева 14 марта рассказал президент Владимир Путин. По его словам, глава правительства заболел гриппом. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал Путин.