Медведев призвал россиян готовиться жить ”неопределенно долго” в условиях санкций

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Lenta.ru
среда, 1 марта 2017 г. 08:08
России стоит приготовиться к тому, что жить в условиях санкций придется неопределенно долго, заявил в интервью программе «Вести в субботу» премьер-министр Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости.
© Sputnik/Scanpix

”Посмотрите, что делают наши друзья и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют. Они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые [предыдущий президент США Барак] Обама напринимал”, — отметил Медведев.

”Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными. Наподобие поправки Джексона-Вэника или еще покруче”, — добавил он.

В связи с этим, подчеркнул глава правительства, в этом России на какую-либо милость рассчитывать не приходится, и необходимости в этом нет, так как опыт доказал, что в условиях санкций страна способна неплохо развиваться.

”Все, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки. В значительной степени потому, что мы вынуждены были перестроить свою работу”, — отметил Медведев.

После присоединения Крыма к России и начала боевых действий на юге-востоке Украины в 2014 году Соединенные Штаты и ряд стран ввели против Москвы санкции, ограничивающие доступ к финансовым рынкам, инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. Россия в ответ запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к ограничениям.

Поправка Джексона-Вэника к закону о торговле США была принята в 1974 году. Она запрещала предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии странам, которые нарушают или серьезно ограничивают права своих граждан, в том числе на эмиграцию. Действие поправки в отношении России Конгресс отменил в ноябре 2012 года.

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