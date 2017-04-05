Медведев подписал постановление о мерах обеспечения безопасности в метро

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Интерфакс
среда, 5 апреля 2017 г. 19:46
Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым определяются требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе к антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
D. Medvedevas atėjo į V. Putino metinį pranešimą
© Sputnik/Scanpix

"Принятые решения будут способствовать повышению эффективности функционирования государственной системы противодействия терроризму", — сообщается на сайте правительства РФ.

Субъекты транспортной инфраструктуры в течение трех месяцев должны провести оценку уязвимости объектов метрополитена, говорится в постановлении правительства РФ. На основании результатов оценки должен быть разработан и представлен в Федеральное агентство на утверждение план. Трехмесячный срок исчисляется с момента утверждения результатов оценки уязвимости.

Кроме того, субъект транспортной инфраструктуры в целях обеспечения транспортной безопасности метрополитена обязан сформировать и привлечь подразделения транспортной безопасности, включающие в себя группы быстрого реагирования.

Эти группы должны быть специально оснащены, мобильны, круглосуточно выполнять задачи по реагированию на подготовку или совершение актов незаконного вмешательства.

Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что постановление о введении требований по транспортной безопасности в отношении всех систем метрополитена, которые работают в разных городах России, "готовилось достаточно давно — несколько месяцев и учитывало все современные технологии, требования к безопасности движения и пассажиров на линиях и станциях метрополитена".

"После событий, которые произошли несколько дней назад в Санкт-Петербурге, после теракта, который был совершен на перегоне между двумя станциями метрополитена, мы проверили, соответствует ли документ тем обстоятельствам, которые сопутствовали этому случаю, и еще раз подтвердили, что все установленные документом требования, учитывают данные обстоятельства, и их полноценная реализация будет способствовать минимизации вероятности повторения подобных случаев", — заявил Дворкович в среду на форме в Доме правительства Подмосковья.

Он добавил, что большая часть требований, установленных документом, реализуется и в настоящее время.

"Данный документ вводит (…) категории уязвимости и опасности объектов, оценка уязвимости объектов должна быть осуществлена в ближайшие месяцы с момента выпуска документа. Все организации, которые обеспечивают работу метрополитена в разных городах, должны будут назначить специальных ответственных за транспортную безопасность, создать подразделения транспортной безопасности", — сообщил Дворкович.

Он отметил, что документ вступает в силу со дня опубликования, то есть с сегодняшнего дня, и что при этом "дается время на приведение в соответствие всех регламентов".

В понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв, который был квалифицирован как теракт. В результате него погибли 14 человек, более 50 пострадали. Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Он умер в результате организованного им взрыва.

Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции "Площадь Восстания". Оно было обезврежено специалистами. Экспертиза показала, что Джалилов оставил следы и на втором взрывном устройстве.

В Петербурге был объявлен трехдневный траур.

Интерфакс
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