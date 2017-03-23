Медведев опроверг слова Путина о своей болезни

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Republic.ru
четверг, 23 марта 2017 г. 15:15
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что не болел в последнее время. Об этом сообщает Republic со ссылкой на "Интерфакс".
© Vida Press

Медведев проводил встречу с представителями малого и среднего бизнеса в области авиаперевозок. Один из участников выразил радость в связи с его выздоровлением.

"Да я и не болел", — заявил Медведев в ответ.

14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что глава правительства заболел гриппом.

"Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли", — сказал Путин. На следующий день Медведев встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказывался комментировать слова президента о болезни главы правительства.

Представитель Медведева Наталья Тимакова также их не комментировала.

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