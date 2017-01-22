Медведев: надеяться на отмену санкций не стоит

Он также призвал "расстаться с иллюзиями".

Медведев добавил, что следует прекратить рассчитывать "на приход новых руководителей иностранных".

"Все, что случилось, это надолго", - сказал российский премьер.

Президент США Дональд Трамп, до вступления в должность, говорил, что мог бы отменить наложенные на Россию санкции в обмен на какие-то уступки.

Ранее Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

"Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией, - цитирует избранного президента Times. - Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса. Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкций, а я думаю, что может произойти нечто такое, от чего много людей выиграют".

До этого Дональд Трамп в интервью американскому изданию Wall Street Journal заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время" .

В то же время он сказал, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.

"Если нам удается поладить, и если Россия нам действительно помогает, если кто-то делает действительно отличные вещи, то зачем кому бы то ни было сохранять санкции", - приводит издание слова Трампа.

Первые санкции были введены в марте 2014 года против отдельных российских чиновников, причастных, по мнению США, к аннексии Крыма. Попавшим в список людям был запрещен въезд в США, а их активы в стране заморожены.

Впоследствии США неоднократно расширяли санкционный список и включили в него не только отдельных людей, но и целые отрасли российской экономики. В Вашингтоне считают, что Россия оказывала прямую поддержку пророссийским формированиям в Донбассе. Москва это отрицает.

Россия ввела эмбарго на поставки продовольствия из США и стран, которые ввели против нее санкции.