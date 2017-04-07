Медведев: атака США в Сирии — "на грани боевых столкновений с Россией"

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Телеканал "Дождь"
пятница, 7 апреля 2017 г. 19:00
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расценил ракетные удары США по авиабазе в Сирии как «на грани боевых столкновений с Россией». Об этом он написал в своем фейсбуке.
© RIA/Scanpix

«Все. Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — „Исламским государством“ администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США. На грани боевых столкновений с Россией», — написал он.

Медведев отметил, что ситуация только усугубит отношения между Россией и США. «Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия. За ними абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений. И, конечно, отрадно для террористов», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр считает, что действия США показали свою несамостоятельность. «Своей военной акцией администрация президента США доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент. Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца», — подытожил Медведев.

В пятницу утром США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе. Поводом для этого стала химическая атака в Идлибе, в ходе которой пострадало мирное население, в том числе погибли дети.

В результате атаки погибли пять сирийских военных и двое мирных жителей, сообщал губернатор провинции Хомс. По информации агентства SANA, погибли девять мирных жителей, включая четырех детей.

Телеканал "Дождь"
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