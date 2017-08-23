Мединский рассказал о допросах в минкульте по делу Серебренникова

Сотрудников минкультуры вызывали на допросы по делу режиссера Кирилла Серебренникова, рассказал Русской службе Би-би-си министр культуры Владимир Мединский. Но сейчас, по его словам, вопросов у следственных органов к министерству не осталось.

"Меня нет [не вызывали на допрос], - ответил министр культуры Владимир Мединский на вопрос Русской службы Би-би-си о том, вызывали ли его на допрос по уголовному делу "Седьмой студии". - Вызвали коллег из профильного департамента [Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества]". Кого именно допрашивали по делу, Мединский не пояснил.

В среду под домашний арест по делу "Седьмой студии" был отправлен режиссер Кирилл Серебренников. По версии следствия, он организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных на его театральный проект правительством России. Деньги в 2011-2014 годах выделяло министерство культуры. Мединский работает министром с 2012 года.

Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества сейчас возглавляет Андрей Малышев. Именно это подразделение занималось оформлением бумаг для Серебренникова, пояснил Мединский.

"[Cотрудники СКР] cпросили: ваша подпись, не ваша?" - описал суть вопросов следствия к чиновникам Мединский.

"Но это все (выделение грантов Серебренникову) было при предыдущем руководстве департамента, там была Софья Апфельбаум. Сейчас никаких вопросов у следственных органов к минкультуры нет", - сказал Мединский Би-би-си.

Ранее сообщалось только о допросе Апфельбаум. Она проходит по делу "Седьмой студии" как свидетель.

Само дело Серебренникова Мединский прокомментировал сдержанно. "Это прискорбное событие", - сказал министр. "Никакого политического или экономического заказа нет", - ответил он журналистам на вопрос, имеет ли в деле режиссера место заказ. Министр в ответе сослался на "свои источники".

"Мы со своей стороны можем сделать лишь одно: усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые выдает минкультуры. С другой стороны, мы же не Следственный комитет. Мы не можем проводить расследование по каждой подписи", - пояснил Мединский.

На вопрос, может ли арест Серебренникова навредить имиджу России за рубежом, министр сказал: "Я бы не преувеличивал международное значение этой ситуации. Такие ситуации прискорбны, но бывают во всем мире".

О деле "Седьмой студии" стало известно в конце мая. В рамках этого дела были арестованы бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева. В июне суд арестовал также экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

По версии следствия, они "ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости, после чего представляли данные планы в министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования". Во вторник, 22 августа, в СК заявили, что в деле появилась еще одна обвиняемая - исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова. Она объявлена в розыск.

Кирилл Серебренников - один из самых известных театральных режиссеров в России, лауреат многочисленных наград, в том числе "Золотой маски" за спектакль "Отморозки", поставленный "Седьмой студией" в 2012 году.