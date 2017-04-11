"Медиазона" подала в суд на МИД РФ по поводу встреч посла в США

Об этом рассказал Би-би-си главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

По его словам, иск "Медиазоны" связан с тем, что российское ведомство отказалось предоставлять запрошенную информацию о содержании разговоров российского посла в США Сергея Кисляка с генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом во время их встреч в 2016 году.

Издание утверждает, что их запрос, адресованный в департамент Захаровой, в первый раз был проигнорирован. На второй запрос "Медиазоне ответили, что "график и содержание подобных контактов не относятся к разряду публичной информации и, по дипломатическим нормам и обычным правилам хорошего тона, не могут предаваться огласке без согласия всех их участников".

По мнению издания, позиция МИД нарушает закон о СМИ, в 39 статье которого указано, что в ответ на направленный в ведомство или организацию запрос информации от зарегистрированного СМИ - письменный или устный - ведомство обязано эту информацию предоставить.

"Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну", - говорится в законе о СМИ.

В иске "Медиазоны" содержится требование обязать МИД ответить на вопрос.

"Мы надеемся, что хотя бы к судебному процессу будет привлечено внимание, и остальные ведомства, которые очень любят не отвечать журналистам, задумаются о том, что им нужно будет тоже идти в суд", - прокомментировал иск главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в беседе с Русской службой Би-би-си.

Скандал с Кисляком

Имя Джеффа Сешнса, которого касался запрос "Медиазоны", недавно всплыло в американских СМИ в связи с обвинениями в адрес ряда чиновников администрации Дональда Трампа в незаконных контактах с российскими властями.

В январе в ходе слушаний в американском конгрессе, предшествовавших его назначению на пост главы американского минюста, Сешнс категорически отрицал какие-либо контакты с российскими представителями во время президентской кампании в США.

Однако некоторое время спустя газета Washington Post сообщила, что в 2016 Джефф Сешнс, бывший тогда сенатором от Алабамы, дважды встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала отставки Сешнса, обвинив его в том, что он солгал под присягой.

Все это происходило после того, как советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку, признав, то он солгал о содержании своего разговора с Сергеем Кисляком на допросе в ФБР. Позже адвокаты Флинна заявили, что их клиент готов "рассказать все о контактах с Россией" в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

В начале марта Сешнс, который как глава минюста вправе затребовать любую информацию о проводимых американскими спецслужбами расследованиях, заявил, что отказывается от участия в расследовании предполагаемых попыток России повлиять на президентские выборы 2016 года в США, которое проводят спецслужбы.