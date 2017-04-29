В этих двух регионах складывается особо острая ситуация с лесными пожарами. Во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в результате природных пожаров в Иркутской области и Республике Бурятия загорелись почти 100 жилых домов.

«В Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае благодаря принятым мерам и грамотным действиям пожарно- спасательных подразделений, властей муниципальных образований удалось отстоять от пожаров 3966 домов», — отметили в ведомстве.

В МЧС России заявили, что пожарно-спасательные подразделения в Сибири спасли от пожаров в почти 4 тыс. домов, передает ТАСС.

МЧС сообщило о спасении четырех тысяч домов в Сибири от пожаров

В Москве и Петербурге начались антипутинские акции протеста "Надоел" Цель общероссийской акции, организованной "Открытой Россией", - добиться от Владимира Путина отказа от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2018 года.

МЧС сообщило о спасении четырех тысяч домов в Сибири от пожаров В МЧС России заявили, что пожарно-спасательные подразделения в Сибири спасли от пожаров в почти 4 тыс. домов, передает ТАСС.

Россия привела ПВО в повышенную боеготовность после запуска ракеты в Северной Корее ПВО на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности, заявил после очередного запуска ракеты Северной Кореей председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров. Он допустил, что ракеты могут полететь в сторону России в случае технических неполадок.

В Сочи Меркель и Путин будут обсуждать Сирию Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи и встреча с президентом России Владимиром Путиным состоятся в рамках подготовки к июльскому саммиту G20, передает Reuters со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.