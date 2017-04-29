МЧС сообщило о спасении четырех тысяч домов в Сибири от пожаров

В МЧС России заявили, что пожарно-спасательные подразделения в Сибири спасли от пожаров в почти 4 тыс. домов, передает ТАСС.
«В Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае благодаря принятым мерам и грамотным действиям пожарно- спасательных подразделений, властей муниципальных образований удалось отстоять от пожаров 3966 домов», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате природных пожаров в Иркутской области и Республике Бурятия загорелись почти 100 жилых домов.
В этих двух регионах складывается особо острая ситуация с лесными пожарами. Во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации.