МЧС сообщило о спасении четырех тысяч домов в Сибири от пожаров

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Gazeta.ru
суббота, 29 апреля 2017 г. 12:47
В МЧС России заявили, что пожарно-спасательные подразделения в Сибири спасли от пожаров в почти 4 тыс. домов, передает ТАСС.
Šiuo metu yra didelis miško gaisrų pavojus
© AFP/Scanpix

«В Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае благодаря принятым мерам и грамотным действиям пожарно- спасательных подразделений, властей муниципальных образований удалось отстоять от пожаров 3966 домов», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате природных пожаров в Иркутской области и Республике Бурятия загорелись почти 100 жилых домов.

В этих двух регионах складывается особо острая ситуация с лесными пожарами. Во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Gazeta.ru
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