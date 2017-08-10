МЧС: ситуация на руднике "Мир", где ищут горняков, осложнилась

Вода продолжает прибывать в шахту на руднике "Мир", принадлежащем компании "Алроса", сообщает МЧС. Шестые сутки идут поиски оставшихся в подтопленной шахте восьми работников, говорится в сообщении.

Однако один из родственников пропавших Алексей Марьин заявил Русской службе Би-би-си, что с понедельника поиски приостановили.

"Они ссылаются на сброс воды, что не могут даже там пройти. Там жижа, завалы большие", - рассказал родной брат пропавшего Дмитрия Марьина.

"Грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки. Участок проведения поисковых работ необходимо защитить от воды", - заявили в четверг в МЧС.

По словам Марьина, спасательные службы сообщили, что прежде чем продолжать поиски, нужно перенаправить водные потоки.

"Сейчас они сбрасывают плиты, сваи с вертолета, контейнеры, чтобы поменять направление воды", - говорит он.

Сам рудник находится в плохом состоянии, 24 июля и 29 июля на нем уже были аварийные ситуации, связанные с подтоплением, сказал Марьин. О прошлой "аварийной ситуации" говорит и другая родственница пропавшего в расшифровке "Медузы" беседы с представителями "Алросы".

Сразу после аварии были экстренно эвакуированы 142 шахтера. Еще одного нашли днем позже. Марьин говорит, что у спасшихся "подписка о неразглашении", поэтому узнать подробности аварии у них нельзя. Кто именно взял у шахтеров такую подписку, он не уточнил.

При работе в шахте было множество нарушений, говорит Марьин, например, работали по 12 часов.

Он рассказал, что сам в прошлом работал шахтером (в другой шахте), но сейчас уволился. Они с братом живут в Белгороде и приезжали в Мирный в командировки.

По его оценке, шахтеров отрезало от двух проходов в камере. "Со слов ребят, которые там работали, мы предполагаем, что есть куда уйти вверх. Но точно сказать нельзя", - говорит брат пропавшего.

По словам Марьина, все эти дни родственники пытались дозвониться до СМИ и администрации президента, однако звонки "глушат".

Мать пропавшего Глеба Миронцева Татьяна Миронцева рассказала Русской службе Би-би-си, что сразу после аварии ее сын позвонил начальнику и рассказал, что жив. Ему велели возвращаться на рабочее место и ждать помощи, однако до сих пор не могут к нему подобраться.

В подземной выработке, в которой он оказался заточен, тепло и есть пресная вода, говорит Миронцева.

Она сказала, что заместитель главы МЧС Владлен Аксенов сам спускался на поиски ее сына, однако успехом они не увенчались. Глеб Миронцев приехал в Мирный из Донецкой области Украины.

Что случилось?

В пятницу 4 августа на принадлежащем компании "Алроса" алмазном руднике "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды и затопление части шахты.

В шахту, в которой на тот момент находился 151 человек, прорвалась вода из расположенного рядом отработанного карьера.

В карьере на тот момент, по данным МЧС, находилось около 300 тысяч кубометров воды.

Большинство находившихся в шахте горняков - 143 человека - удалось поднять на поверхность.

Особенность этого подтопления в том, что в шахту попала не речная, а технологическая соленая вода с грязью, что затрудняет работу спасателей.

В городе Мирный ввели режим чрезвычайной ситуации, прокуратура Якутии начала проверку после аварии.

Начал проверку и Следственный комитет по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ".